Urgence sociale : manifestation des salariés des structures d'aides aux plus démunis ce lundi en fin de matinée à Alençon

La Direction Régionale de la Cohésion Sociale impose des restrictions budgétaires aux structures qui viennent en aide aux personnes les plus fragiles.

Les salariés de ces structures sont appelées à manifester, à 11h, devant la préfecture de l?Orne ce lundi matin....

Les restrictions vont se traduire par des suppressions de postes ? elles menacent même la pérennité de plusieurs structures ornaises. Ainsi :

13 postes sont supprimés à La Clarté, à Alençon ? 1 temps plein à Drog?Aide ? 5 salariés concernés à La Sauvegarde ? menace de chômage partiel au Cada

Une situation d?autant plus incompréhensible pour les travailleurs sociaux que la situation économique ? et que ses répercussions en terme de chômage ? impacte actuellement dramatiquement les populations les plus fragiles ? dont ils s?occupaient, jusqu?à présent.

Et le préfet de l?Orne affirme que les postes supprimés seront repris par d?autres structures....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire