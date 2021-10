Caen. Contre les troubles du langage, les Caennais de CommunicoTool poursuivent leur développement

La société caennaise Communico Tool a bien grandi depuis ses premiers pas en 2012 du côté de Normandie Incubations. Spécialisée dans la conception de logiciels permettant de faciliter le dialogue entre ceux qui en sont verbalement privés et leur entourage, elle ne cesse de conquérir de nouveaux marchés.

Des images et des mots

"Aujourd'hui en France, 15 000 utilisateurs, à 95 % dans des Instituts médico-éducatifs, utilisent nos solutions, explique Frédéric Guibet, père d'une petite fille autiste et neuropsychologue de formation, par ailleurs porteur du projet. J'ai vite compris que les tablettes tactiles pouvaient devenir un lien formidable".

Une fois l'application ouverte, une image permet de communiquer un message. De petites phrases toutes faites facilitent la compréhension de l'interlocuteur à qui elles sont adressées. Elle guide aussi les enfants autistes dans leur gestion du temps "qui est souvent moteur de stress".

Fin mars, Frédéric Guibet et ses six collaborateurs ont lancé Advanced, une application plutôt dédiée aux adultes qui connaissent eux aussi des troubles de la parole. De nombreuses cases remplies chacune par un mot permettent là encore de formuler des phrases via l'outil numérique. À l'avenir, elles devraient pouvoir fonctionner sans même avoir besoin de la toucher, grâce aux capteurs placés sur la tablette, et au mouvement des yeux ou de la tête de son utilisateur.

