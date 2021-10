Les salariés sont en grève depuis mardi 21 mars 2017, sur le site de l'entreprise Amcor à Argentan (Orne). Une grève dans le cadre des négociations sur le PSE, le plan social sur l'emploi, qui doit accompagner la fermeture du site ornais. L'entreprise d'emballages alimentaires, qui emploie 86 personnes, doit fermer en juin 2017.

Tentative de déménagement ?

Ce mardi 28 mars, cinq semi-remorques sont arrivés sur le site. Les salariés se sont opposés à tout déménagement. Une plainte a été déposée devant le procureur de la République. Mercredi 29 mars au matin, les camions sont repartis. Une réunion avec la direction de l'entreprise est programmée jeudi 30 mars à 8h30, dans le bureau du préfet de l'Orne.

Jérôme Chappé est délégué FO sur le site ornaisd'Amcor:

Selon les syndicats, la direction d'Amcor propose une prime extra-légale de licenciement équivalente à cinq mois de salaires, pour ceux qui ont plus de vingt ans d'ancienneté. CGT et FO réclament neuf fois plus.

La direction dément

Interrogée par l'AFP, la direction du site d'Argentan a démenti les affirmations syndicales, assurant qu'il n'y avait pas de matières premières dans le transport envisagé. "L'usine étant à l'arrêt en raison de la grève, nos clients sont en difficulté. Nous avions prévu mardi un transport de commandes clients de produits complètement terminés ou nécessitant une ultime opération pour être terminés, a déclaré le directeur du site, Thibault Motte. Ce transport a été annulé car les conditions de sécurité n'était pas réunies".