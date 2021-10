Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 6 avril

MANCHE

Assistez à la projection du film antigang aux Pieux ce samedi 8 avril 2017. Le papa de l'action à la française parraine son dauphin dans un film sur des policiers avec des battes de baseball qui chassent de méchants braqueurs de banques. Jean Reno revient pour faire du nettoyage tandis qu'Alban Lenoir n'en finit plus de crever l'écran.

Ce dimanche 9 avril 2017 participez au trail de l'agglo à Saint-Lô. Deux parcours sont proposés: 9 & 16 km. Comptez 8€ pour le 9 km, 10€ pour le 16 km et 1€ de majoration pour les inscriptions le jour de la course. Départ du Vallon de la Dolée à 10h pour le 16 km et 10h30 pour le 9km.

CALVADOS

Ce vendredi 7 avril 2017, le Caen Basket Calvados accueille l'équipe de Rueil pour le championnat de N1 saison 2016/2017. Rendez-vous à partir de 20h au Palais de des sports de Caen. Plus d'infos sur caenbasketcalvados.fr.

L'association AdiTra organise un week-end autour de la culture indienne samedi 8 et dimanche 9 avril 2017. Cela comprend deux temps d'initiation (adulte et enfant) pour vous faire découvrir la danse et le rythme qui caractérise le Bharata Natyam. Les cours de danse sont assurés par Éloïse Salomé. Une initiation au chant afghan est également proposée par Mostafa Wafa. Plus d'infos sur la page Facebook AditraCaen.

ORNE

Dès samedi 8 avril et jusqu'au 30 avril rendez-vous à la Michaudière à Juvigny Val d'Andaine pour, le spectacle "De la terre à la scène" de la Ferme du Cheval de Trait avec Cobs et Percherons pour un après-midi à couper le souffle. Possibilité de déjeuner sur place sur réservation au 02 33 38 27 78.

L'Association la M.A.M. aux Trésors organise un atelier cupcake ce samedi 8 avril 2017 de 14h à 17h à Rémalard-en-Perche. Chaque enfant repartira avec ses propres créations. Cette opération s'adresse aux enfants de plus de 5 ans avec un nombre de participants limité. Plus d'infos au 02 33 25 87 42.

