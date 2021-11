Lundi ensoleillé, dans un ciel encombré de quelques cumulus... T° de saison l'après midi : 22 / 25°

Météo France a relevé ce lundi matin... 12°9 à Alençon, 9°7 à Argentan, 5°1 à Flers, 9°7 à L?Aigle, 11°7 à Mortagne.



Quelques nuages inoffensifs circulent en début de matinée sur le Perche et le Pays d'Ouche. Ensuite en journée, nous bénéficions partout d'un temps sec et agréable ; jusqu'en début d'après-midi, le bleu du ciel est simplement ponctué de petits cumulus de beau temps. Par la suite, le ciel se voile progressivement par l'ouest mais ces nuages d'altitude n'altèrent en rien l'impression de beau temps. Le vent est faible de nord-est. Les températures en hausse sont agréables ; il est prévu 23 à 25 degrés du Nord-Bocage au sud du Perche.



Ce soir et la nuit prochaine, de nombreux nuages d'altitude parfois denses circulent dans le ciel ornais sans donner de pluie. Les températures sont douces : minimales de 12 à 14 degrés au lever du jour.

