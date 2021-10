Hors Normandie. Vos hits préférés de la semaine

Une nouvelle fois, cela bouge à la tête de la Tendance List! James Arthur perd son trône. La meilleure progression de la semaine revient à Twenty-One Pilots qui gagne 13 places avec "Heathens" (16ème). La section de la plus grosse dégringolade est pour June The Girl et "Emotional" qui perd 15 places et n'est plus que 49ème.

5) KUNGS I feel so bad (+4)

4) JAMES ARTHUR Say you won't let go (-3)

3) THE WEEKND I feel it coming (+2)

2) RAG'N'BONE MAN Human (=)

1) CLEAN BANDIT Rockabye (+3)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

