Rouen. Seine-Maritime : la trésorière détourne l'argent de l'association

Du 28 décembre 2008 au 22 août 2011, cette trésorière d'Association de parents d'élèves d'une école de Seine-Maritime a pour mission de collecter les cotisations de parents d'élèves de l'école, a le pouvoir de signer des chèques, et doit vérifier la bonne tenue du compte bancaire de l'association.

Elle était devant le tribunal de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 17 mars 2017.

Les chèques des cotisations virés sur son compte

Le président de la structure, bien qu'il n'ait pas à surveiller les finances habituellement, se rend compte que la trésorière a du mal à gérer. Il se rend à la banque et constate qu'il ne reste que 19 euros au lieu des 17 000 attendus sur le compte...

Il réclame les relevés bancaires des dix dernières années et s'aperçoit que les chèques des cotisations des parents d'élèves ont presque tous été virés sur le compte de l'accusée à qui il arrivait, consciente de ses actes, de reverser une partie de l'argent encaissé pour "équilibrer" les comptes.

"J'ai été prise dans une spirale"

Certains chèques servaient à payer les loyers et l'habillement de l'employée. Plusieurs milliers d'euros sont ainsi versés sur son compte en plusieurs mois. La police avance la somme de 24 000 euros.

Entendue le 24 juin 2016, la prévenue reconnait les faits. "J'ai été prise dans une spirale, je regrette de m'être laissée embarquer ainsi". Déjà en situation de surendettement, sa situation financière est catastrophique.

Pour la partie civile, "il est choquant de voir une trésorière agir ainsi".

Reconnue coupable, elle est condamnée à six mois de prison avec sursis et à l'obligation de rembourser l'intégralité des sommes détournées.

