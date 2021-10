Rouen. FOOTBALL (National) : QRM garde le cap face à Belfort

Mission accomplie pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont gagné leur match de la 25ème journée de National vendredi 17 mars 2017 au stade Robert Diochon face à Belfort. Score final 4-2.

Leader actuel du championnat, les Rouges et Jaunes n'ont pas raté l'occasion de rester en tête en démarrant la rencontre avec plusieurs occasions franches dont celle de Timothée Taufflieb qui ouvre le score à la 33ème minute sur un bon ballon piqué 1-0.

Une avance d'un but que les joueurs de l'agglomération conserveront jusqu'à la reprise de la 2ème mi-temps ou Oumar Pouye va donner deux buts d'avance aux siens après seulement deux minutes 2-0. Un avantage de deux buts qui durera cinq minutes puisque les visiteurs vont réduire le score par Ahamadi 2-1.

Une 2e période totalement folle

Heureusement pour les supporters normands, les locaux ne faiblissent pas et vont se remettre dans le droit chemin en marquant un 3ème but par Romain Basque à la 55ème minute. Puis c'est au tour du serial buteur Medhy Guezoui d'inscrire un 4ème but à la 61ème minute 4-1.

Les joueurs de Belfort reviendra une nouvelle fois avec un but de François après 67 minutes de jeu 4-2. La fin de match sera maitrisée par les joueurs de Manu Da Costa, la seule ombre au tableau sera l'expulsion du défenseur central Alioune Ba après le coup de sifflet final pour un mauvais geste qui lui coutera surement plusieurs matchs de suspension.

prochaine journée de championnat vendredi 24 mars 2017 à Bastia pour le compte de la 26ème journée.