Vimoutiers. Orne: rencontre entre producteurs locaux et restauration collective

Une rencontre entre les producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective s'est déroulée mardi après-midi 14 mars 2017 à Vimoutiers (Orne) à l'initiative de conseillers départementaux. Étaient concernés les professionnels des cantons de Gacé et de Vimoutiers, ainsi que des territoires de la Communauté de communes du pays de Sées et de celle de la Vallée de la Haute Sarthe. Les communes limitrophes du Calvados et leurs agriculteurs avaient également été invités à participer à cette réunion.

Développer l'approvisionnement de proximité

Le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture de l'Orne souhaitent développer l'approvisionnement de proximité, qui permet à la fois de garantir la provenance des produits, mais également d'apporter de nouveaux débouchés aux agriculteurs ornais.

Pour nouer des contacts

Les quinze producteurs présents ont pu détailler les caractéristiques de leur production et nouer des contacts avec de potentiels acheteurs (écoles, collèges, lycées, MFR, restaurateurs, commerces de proximité). Le témoignage d'un cuisinier de restauration collective a mis en avant les atouts de la production de proximité (qualité, assurance de la provenance des produits et gain de productivité).

Devenir le territoire des filières courtes

L'ambition du Département à l'horizon 2030 est de devenir le territoire de filières courtes de qualité et de favoriser à court terme la modernisation de la ferme ornaise avec la mise en oeuvre d'une stratégie agricole et de soutien des filières locales de qualité (AOC, produits fermiers, etc).

