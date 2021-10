le journal des sports.... Tour de France : victoire de Petacchi en Belgique.... Geslin fini 97ème...Foot, ligue 2, Le Mans FC fait un nul face à Rouen (N) 1 partout en match de préparation....début de

Le Tour de France .... en Belgique !

Petacchi remporte la première étape .... L?ornais Anthony Geslin de La Française des Jeux a terminé 97ème

-les manchots Amaël Moinard et Lloyd Mondory sont arrivés dans le groupe des derniers ...



la 3ème manche du Championnat d?Europe d?Endurance sur le Circuit International de karting du Grand Ouest, à Essay , remporté par les deux équipages de Sarthe RTKF... avant le circuit des 24 h du mans, les 28 et 29 août...



Football : 1er match de préparation pour le Mans FC, face à Rouen, équipe de National, samedi? les sarthois relégués en Ligue 2 cette saison ont fait un nul, 1 partout? il aura fallu patienter jusqu?à la 83ème minute pour que les manceaux ouvrent le score réduit 4 minutes plus tard par les hauts normands?..

Prochain match amical pour les maceaux, samedi prochain face à un autre club de ligue 2, Châteauroux.



Et aujourd?hui, le Stade Lavallois entame son stage de début de saison : une semaine en Bretagne, à Ploërmel, qui s?achèvera samedi par un match contre le FC Lorient . Formation qui évolue en Ligue 1.



En ligue 1, les joueurs de Caen sont à Annecy depuis hier...pour une préparation physique de 18 jours

