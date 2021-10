journée estivale... Soleil ciel bleu...le mercure va grimper jusqu'à 28 / 29°

Météo France relevait ce matin... 7°6 à Flers, 9°7 à Argentan, 10° à L?Aigle, 11°5 à Alençon, et 13° à Mortagne.

Depuis le levé du jour, le ciel est tout bleu, à peine griffé de quelques cirrus. Il en sera ainsi toute la journée ! le soleil va brille donc sans opposition, réchauffant considérablement l'atmosphère .... la fraicheur matinale sera vite réchauffée.... le mercure affichera 28 degrés à Flers et L'Aigle, 29 à Alençon et Mortagne.

