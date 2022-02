Caen. Trouver sa voie ? Un coach est là pour ça !

Jeunes ou adultes, il peut arriver un moment où faire le point sur son métier et son orientation devient nécessaire. Parmi les nouvelles méthodes possibles, celle des coachs de (ré)orientation. Agnès Benoît Gonin fait partie des six coachs répertoriés dans le Calvados sur le site de l'ICF (l'International Coach Fédération).

"Savoir se réorienter ça s'apprend. Je ne suis pas là pour donner la solution miracle mais pour donner les bonnes bases et les méthodes pour y arriver".

Installée depuis quatre ans à Caen, Agnès Benoît Gonin a vu passer des cas bien différents. Chez les adultes, la réorientation peut prendre la forme d'un changement radical de cap ou bien se traduire par une meilleure connaissance de ce qui ne va pas dans le but d'y remédier.

"J'ai eu le cas d'un monsieur qui est venu me voir en me disant qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait changer de métier. Après avoir discuté avec lui et travaillé pour qu'il connaisse mieux ses envies, il n'a finalement pas abandonné son métier mais il a changé la manière de l'aborder. Aujourd'hui il est heureux".

Le bonheur, la clé de la réorientation?

Parfois, certains n'hésitent pas à passer du tout au tout. "J'ai eu le cas d'une chargée en ressource humaine qui, a la suite d'un long arrêt, s'est concentrée sur des travaux manuels dans sa maison. En discutant avec elle lors des séances, elle a pris conscience de ce qu'elle aimait. Aujourd'hui elle est en CAP menuiserie". Aider les jeunes ou les adultes à faire le point, décider de ce qu'ils ont envie de faire dans leur métier est le but des coachs d'orientation. "Souvent les gens savent ce qu'ils ne veulent plus faire mais ne savent pas ce qu'ils veulent faire".

Que faire après le bac? Apprendre à se connaître



Agnès Benoît Gonin reçoit également des lycéens. " En section générale ou technologique et qui arrivent au moment de l'admission post-bac et sont complètement perdus". Trop de choix, pression de l'entourage, les lycéens ne sont pas à l'aise et ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Lors des séances, la coach amène alors le jeune à se poser, faire le point sur ce qu'il aime, ses sources de motivations, ses centres d'intérêt. "Le but est de les aider à construire un métier et ensuite leur expliquer le mode d'études, combien ça coûte etc…". Le coaching n'est pas une solution miracle mais peut-être une étape pour trouver la bonne orientation.