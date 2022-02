C'est dans un décor très "Agatha Christie" que le Château de Fontaine-Henry organise une grande "murder party" pour signifier le lancement de sa saison touristique, les 3,4 et 5 mars 2017.

A la façon d'Hercule Poirot

Le principe, très à la mode, est simple : il suffit d'incarner en chair et en os une enquête. Chaque participant reçoit instructions et rôle à tenir. Tous doivent investiguer en interrogeant et en observant les autres participants. A mi-chemin entre l'improvisation et le jeu de rôle, cette enquête policière réveille les "cellules grises" chères au célèbre détective Hercule Poirot. Pour ce qui est du suspens, c'est la spécialiste caennaise de la "murder party", qui tient "Petits meurtres entre amis" dans le Vaugueux, qui a créé le scénario original de l'enquête.

Victime de son succès, les réservations sont absolument indispensables pour participer à la "murder party" du 5 mars, celles de vendredi et de samedi étant déjà complètes.

Dimanche 5 mars à 14 heures au Château de Fontaine-Henry, 2 place du château 14610 Fontaine-Henry. Tarif: 32€ par personne. Inscription au 02 31 26 93 67 ou par mail à bienvenue@chateau-defontaine-henry.com

