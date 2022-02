Rouen. Les patineuses de la Jeanne d'Arc de Rouen championnes de France junior

Les patineuses de la Jeanne d'Arc de Rouen (Seine-Maritime) sont en pleine progression. Après une belle prestation à domicile lors de la French Cup, la Team Jeanne d'Arc a passé un nouveau palier en s'octroyant le titre de championne de France junior de patinage artistique synchronisé, le week-end des samedi 25 et dimanche 26 février 2017, à Cergy-Pontoise (Val d'Oise).

En route pour le Canada

Grâce à leur prestation, les Rouennaises ont reçu la note de 114 points de la part des juges. Soit une progression de 12 points par rapport aux 102 qu'elles avaient obtenus sur la patinoire de l'Ile Lacroix lors de la French Cup. Avec ce titre et ce score en poche, la Team Jeanne d'Arc va pouvoir s'envoler avec le plein de confiance dimanche 5 mars 2017 en direction du Canada.

Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2017, à Mississauga, entre Toronto et la frontière américaine, les jeunes Rouennaises participeront au championnat du monde junior de patinage synchronisé. Vingt nations y seront représentées et elles y affronteront la fine fleur mondiale de la discipline.

