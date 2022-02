Dans la 3ème course à Cagnes sur Mer, pour le Prix Princesse Charlène de Monaco, Apollinaire vous conseil de jouer :



L'as, Dream Dy

Le 5, Enjoy The Silence

Le 9, Saad

Le 7, Alcyone

Le 6, Eternal Army

Le 3, He's a Dreamer

Le 4, All Spirit

Et le 10, Muffin Man



Départ : 15h15