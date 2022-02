Caen. Calvados : grillant un feu rouge, il percute une voiture

Le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé, le mercredi 22 février 2017, un homme âgé de 25 ans pour blessures involontaires commises avec deux circonstances aggravantes (vitesse et alcool). Les faits sont survenus à Caen le samedi 22 août 2015 en début d'après-midi.

1,30g d'alcool par litre de sang

L'individu, qui assure ne s'alcooliser que très rarement, vient de boire quatre whiskys avec un ami. Suite à une dispute téléphonique avec sa copine, il décide de prendre le volant pour aller la rejoindre. À ce moment il a 1,30g d'alcool par litre de sang. Sa vitesse est excessive et il grille un feu rouge. Son véhicule en percute un autre qui vient de redémarrer au feu vert. Les deux voitures sont propulsées par la violence du choc et le chauffard termine sa course dans un arbre.

Victime atteinte aux cervicales

Les deux protagonistes souffrent de contusions multiples (hanches, épaules) et de traumatismes dorsaux. La victime est atteinte aux vertèbres cervicales ce qui lui vaudra le port d'une minerve et des séances de rééducation. Un an après l'accident les douleurs persistent et le choc psychologique a entraîné une grande anxiété dés qu'il s'agit de reprendre le volant.

L'un des pires exemples de chauffard

L'avocat de la défense est scandalisé "Alcool et vitesse ! L'un des pires exemples de chauffard ! On peut tuer comme ça !" Une expertise judiciaire est sollicitée. Le procureur prend en compte deux éléments au crédit du prévenu : sa reconnaissance des faits et ses regrets. Il ajoute toutefois que son comportement est inexcusable.

L'homme écope donc de 12 mois de prison avec sursis et d'une annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra repasser avant 6 mois. Il devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Enfin, 3 000 euros de provision lui sont demandés avant l'évaluation du préjudice final.

