Macron "accepte l'alliance proposée par François Bayrou"

"L'alliance proposée par François Bayrou porte sur les valeurs et les idées" et "s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui, depuis le début, est la nôtre. C'est pourquoi je l'accepte", a souligné l'ancien ministre de l'Économie, qui rencontrera "dès jeudi" le maire de Pau.

