Près de Sillé le guillaume ou 45 hectares de sous bois ont été incendiés mardi soir... l?acte criminel n?est plus à établir... dans le sous-bois dévasté et noirci, les enquêteurs ont pu déterminer 4 départs de feu... ils ont aussi retrouvés un briquet .....120 sapeurs pompiers sarthois et mayennais avaient lutté toute la nuit de mardi à mercredi pour éteindre le feu .... Une surveillance à été établie toute la nuit pour parer à toute reprise de feu !

