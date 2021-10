Un nouveau gazoduc entre Cherré (72) et St-Arnoult-des-Bois (28) va traverser le sud du Perche ornais

GRTgaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, va engager 80M? pour creuser un nouveau gazoduc entre Cherré dans le Nord-Sarthe et Saint-Arnoult-des-Bois en Eure et Loire, en traversant la partie sud du Perche, entre la Ferté Bernard et Nogent le Rotrou ....

L'Autorité environnementale, dépendant du ministère de l'Ecologie, vient de donner son accord à ce projet.....

Il existe déjà une canalisation suivant ce tracé mais l'objectif est de la doubler pour répondre a l?augmentation des capacités de transports... Enfoui à environ un mètre de profondeur, ce gazoduc sera long d'environ 65km. Sa mise en service est prévue pour novembre 2012.

