Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen préparent au mieux leur finale de Coupe de France

C'est une bonne opération en vue de la finale de la Coupe de France qui aura lieu dimanche 19 février 2017 face à Grenoble. En effet, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté une victoire importante vendredi 17 février 2017 sur la glace de l'Étoile Noire de Strasbourg 3-0 lors de la 42ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Un lancer, un but

Une rencontre où il ne fallait pas arriver en retard puisque sur le premier lancer de la partie après seulement huit secondes de jeu, c'est François-Pierre Guenette qui trompe la vigilance du portier Strasbourgeois pour le 1-0.

Une avance qui sera doublée après la 10ème minute une nouvelle fois par François-Pierre Guenette à la conclusion 2-0.

Devant un Dany Sabourin infranchissable avec notamment un tir de pénalité bien arrêté et d'un nouveau blanchissage, les Jaunes et Noirs inscriront un 3ème et dernier but dans le dernier tiers-temps sur un joli solo du buteur Sacha Treille 3-0.

Grâce à cette victoire et à la défaite de Grenoble à Amiens 7-3, les joueurs de Fabrice Lhenry se repositionnent en 2ème position et prennent trois points d'avance sur ces mêmes Grenoblois avant la finale de dimanche.

