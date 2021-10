L'octogénaire disparu depuis mercredi, retrouvé hier, à 300 mètres de chez lui, dans un champ de maïs

L?octogénaire signalé disparu depuis mercredi, a été retrouvé sain et sauf, dans un champ de maîs, tout près de chez lui, à Torchamp, hier vers 15h30 !

Plus de 40 militaires, une quinzaine de bénévoles, deux équipes cynophiles et un hélico, avaient ratissé la campagne depuis la veille au soir, pour retrouver le vieil homme..... Agé de 82 ans, le disparu, est victime de trou de mémoire... Désorienté il n?avait pas réussi à retrouver le chemin de sa maison... il a été transporté à l?hôpital de Flers pour y subir des examens de santé... il devrait rentrer à la maison très rapidement ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire