Les photos prises depuis l'espace par Thomas Pesquet s'exposent à Dieppe

Ils font fureur sur le net et font désormais l'objet d'une exposition. Les clichés que l'astronaute Thomas Pesquet prend depuis l'espace et poste quotidiennement sur les réseaux sociaux sont exposés depuis le vendredi 10 février 2017 à Dieppe (Seine-Maritime), la ville qui l'a vu naître.

Des milliers de fans sur les réseaux

Et pour "rester fidèles à l'esprit dans lequel Thomas Pesquet les a produits et diffusés, chacune des photographies est ainsi accompagnée d'un message qu'il a lui-même rédigé et publié sur sa page Facebook", précise le service communication de la ville, à l'origine de l'initiative.

Un joli client d'oeil et un bon coup de pub pour Dieppe, "la ville qui l'a vu grandir, faire ses premiers pas sur le terrain de sport, apprendre la musique et obtenir son bac".

Si l'exposition connaît le même engouement que chacun de posts de l'astronaute normand soulève sur la toile, elle pourrait bien voir débarquer des milliers de fans.

Et en attendant de faire un détour par Dieppe, un petit aperçu de ce à quoi ressemble le monde vu depuis la station spatiale internationale :

Elle se dérobe sous les ???depuis longtemps, mais j'aperçois tout de même parfois la #Réunion, paradis pour les hyperactifs #FridayIsland pic.twitter.com/DZaASS7nDy — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 3 février 2017

À se demander quels mouvements de terrain créent ce genre de formation montagneuse, bordée de champs paisibles... #Iran pic.twitter.com/JUbA53QHIV — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 11 février 2017

Vue de côté avec la courbe de la ????: contraste impressionnant entre le vide de l'espace et la fine couche de l'atmosphère qui nous en protège pic.twitter.com/6J5q5lBt6j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 12 février 2017

Beaucoup de couleurs différentes en survolant le #Kenya et sa grande diversité de paysages: ici, touches de rouge sur les hauts plateaux ???????? pic.twitter.com/IZPXA61r4Z — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 12 février 2017

Pratique. 24 rue des Maillots à Dieppe. Du 10 au 28 avril 2017, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Entrée gratuite.