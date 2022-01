nuages, pluies et bourrasques de vent cet après midi sur nos régions... T° de 13 à 21°

Météo France a relevé ce mardi matin... 12°8° à L?Aigle, 13°1° à Mortagne 14°0° à Alençon et à Flers, 14°5° à Argentan....



La matinée est grise et humide avec de nombreux nuages bas ; le vent de sud-ouest se renforce progressivement pour devenir soutenu au fil des heures. Cet après-midi, le ciel s'épaissit à l'approche d'une dégradation pluvieuse et venteuse assez active qui arrive des côtes de la Manche. Les premières pluies abordent les régions de Flers et de Vimoutiers en début-milieu d'après-midi avant de s'étendre à toute l'Orne par la suite. Le plus gros de la pluie est attendu en fin de journée et en soirée. Le vent de sud-ouest devient assez fort avec des rafales comprises entre 50 et 70 km/h.

Les températures maximales atteignent 19 à 21 degrés l'après-midi.



Ce soir et la nuit prochaine : Les pluies faibles à temporairement modérées se produisent une bonne partie de la soirée et de la nuit dans un air humide et agité. A la fin de cet épisode pluvieux en fin de nuit, les hauteurs d'eau recueillies seront de l'ordre de 10 à 12 mm, voire 15 mm sur les reliefs.

Les températures minimales sont de l'ordre de 11 à 12 degrés.

