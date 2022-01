Ciel variable ....entre nuages et belles éclaircies l'après midi...T° de 13 à 20°

Il fait encore doux ce mardi matin.... météo France a relevé... 13°5 à L?Aigle, 14° à Argentan et Mortagne au Perche, 14°3 à Alençon,



Le temps est doux et changeant aujourd?hui... ciel passagèrement nuageux ou voilé avec des éclaircies. Les nuages prédominent en début de matinée et en fin de journée en donnant une petite ondée locale. En revanche, le temps sera plus lumineux en à la mi journée et cet après midi, avec de belles éclaircies.



Le vent est faible d'ouest à nord-ouest. Les températures sont comprises entre 18 et 20 degrés

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire