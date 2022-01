Caen. Bilan positif pour les journées portes ouvertes de École supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg

"Nous sommes très contents de ces journées portes ouvertes", explique Arnaud Stines, le directeur de l'École supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg (ESAM) ce mardi 7 février 2017. Plus de 900 personnes se sont pressées pour les jourées portes ouvertes samedi 4 février sur les deux sites de Caen (Calvados) et de Cherbourg (Manche). "C'est une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Ça nous fait plaisir, nous sommes bien regonflés".

Les deux grandes écoles peuvent coopérer

Parallèlement, les deux campus de l'Esadhar, l'école supérieure d'art et de design Le Havre-Rouen, ont également tenu leurs journées portes ouvertes. À cette occasion, le directeur Thierry Heynen a annoncé qu'il n'y aurait pas de rapprochement entre l'ESAM et l'Esadhar pour "ne pas créer une usine à gaz". En revanche, il est pour une coopération des deux écoles. Un avis partagé par Arnaud Stines. "Il faut que les deux écoles d'une même et grande région puissent travailler ensemble et coopérer notamment sur des problématiques de recherches et de design graphique, tout en gardant nos propres entités".