Caen. La Ville de Caen veut jouer à Mairie Pop'in avec ses administrés

La Ville de Caen (Calvados) renforce sa communication directe à l'égard des Caennaises et des Caennais en proposant la diffusion ponctuelle d'informations pratiques par SMS, à partir de ce lundi 6 février 2017. Ce dispositif, appelé Mairie Pop'in, est en cours d'élaboration.

Les administrés inscrits pourront être contactés pour trois raisons : des informations pratiques liées aux travaux et à la circulation et tout autre élément portant sur la voirie et le domaine public ; des alertes préventives en cas d'intempéries ou autres aléas ; des éléments concernant l'actualité de la collectivité et des quartiers.

La société PRN sollicite actuellement par téléphone les habitants qui, sur la base du volontariat, souhaiteraient transmettre leurs coordonnées téléphoniques et adresses postales. Les personnes inscrites recevront des SMS d'alertes municipales, notamment en cas de travaux dans leur quartier. Environ 25 SMS devraient être envoyés par an.

Pratique. Il est possible de s'enregistrer sur le site dédié

