Cyclisme : Critérium de Lisieux, Thomas Voeckler fêté en héros.... foot, Caen affronte Quevilly en amical ce mercredi soir... Plateau très relevé pour La 16e édition du Grand Complet d?Equitation au H

25 coureurs au départ du critérium cycliste de Lisieux mardi soir, le premier de l?après Tour de France... et le public estimé à 30 000 personnes, n?avaient d?yeux que pour l?un d?eux, Thomas Voeclker, qui a endossé sur 9 étapes du Tour, le maillot jaune.... une popularité forte.... le stand de vente de maillots du cycliste vendéen a été dévalisé... plus un maillot à vendre dès 18h ......

Coté sportif, au terme de 10 tours, dans la capitale augeronne, c?est Thomas Voeckler qui a franchi la ligne d?arrivée le premier, main dans la mains , avec son coéquipier et révélation jeune de la grande bouche, Pierre Rolland...

Jérémy Roy termine 3ème , Sylvain Chavanel le champion de France, et vainqueur l?année passée de ce critérium fini 4ème !



Football : match amical de préparation mercredi soir, pour le stade Malherbe de Caen, qui rencontrera l?US Quevilly, à 18h30, à Dives/ Mer.

?le SM Caen qui a officialisé hier, la signature pour 3 saisons de Fayçal Fajr, 22 ans. Depuis 2 saisons, le milieu offensif franco-marocain évoluait en National, à Fréjus Saint-Raphaël

?!

?et si vous envisagez de supporter les bas-normands, attention : c?est la dernière semaine pour s?abonner à la saison 2011/ 2012 ? et vous pouvez régler en 10 fois sans frais !



La 16e édition du Grand Complet d?Equitation qui se déroulera au Haras du Pin du 17 au 21 aout ...avec une étape de la coupe du Monde de cross le 20 aout ....va réunir un plateau de cavaliers est de très haut niveau avec , le Néozélandais Mark Todd, véritable légende vivante en route pour les JO de Londres, on verra aussi les deux leaders du classement de la Coupe du Monde de la Fédération Equestre Internationale, un autre néozélandais ClarkeJohnstone, l?australien Chris Burton, ainsi que son compatriote, Clayton Frédérics, n°6 mondial et Vice Champion Olympique en titre et la gagnante du Grand Complet 2010, la britannique Emily Baldwin !

