Replay de l'interview avec Anne Dauphine Julliand

Ce livre témoignage de Anne-Dauphine Julliand intitulé "Deux petits pas sur la sable mouillé" (édition les Arènes) est l'histoire digne est bouleversante d'un hymne à la Vie.

L’histoire commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa petite fille marche d’un pas un peu hésitant, son pied pointant vers l’extérieur.

Après une série d’examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d’une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Alors l’auteur fait une promesse à sa fille : « Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais d’amour. » Ce livre raconte l’histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu’un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la vie.

Et le documentaire : "C’est un film simple, bouleversant. Les héros de la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand sont des enfants, âgés de 6 à 9 ans. « Et les mistrals gagnants » accompagne des garçons et filles courageux et pleins de vie. Leur particularité ? Tous sont atteints de maladies très graves. Ce qui ne les empêche pas de rire et de garder l’espoir. Et nous avec. Un documentaire qui regarde au-delà de la vie et sort aujourd’hui, mercredi 1er février, sur les écrans.

On ne résiste pas à un regard d'enfant. L'histoire avance les yeux dans les yeux. Cinq enfants partagent avec nous quelques instants de leur vie, une vie pas tout à fait comme la nôtre et en même temps rien ne nous sépare vraiment. Car leur particularité peut nous rattraper à tout moment. La maladie et la mort nous guettent tous. Et nous sommes tous désemparés face à la tragédie.

Les enfants, notre équipe anti-douleur

Ils s’appellent Ambre, Camille, Imad, Charles et Tugdual. Ils courent dans les couloirs de l’hôpital et pourraient remplir à eux seuls toute une pharmacie avec leurs ordonnances à n'en plus finir. Leurs pathologies sont aussi graves qu’imprononçables, mais ils essaient quand même de vaincre les mots et leurs maladies. C’est fou à regarder sur grand écran comment ces enfants nous aident, nous épaulent, nous font accepter la face noire de la vie pour savourer les instants de bonheur qui valent d'être vécus. Pendant la durée du film, ils sont notre équipe anti-douleur." -RFi-

Adapter le livre pour le cinéma, elle s’est souvenue que, à chaque fois quand elle se mettait à écrire, elle chantonnait Et les mistrals gagnants, cet hymne à l’insouciance, composé par Renaud :

« À remarcher sous la pluie cinq minutes avec toi / Et regarder la vie tant qu'il en a… »

Merci Anne-Dauphine et à toute l'équipe pour ce beau moment de dignité.





