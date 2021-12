Chassé croisé sur les routes de l'Ouest... Rouge ce vendredi après midi...Noir samedi...Orange dimanche !

Il a ceux qui vont rentrer... avec le gris à l?âme... et ceux qui vont partir avec l?espoir d?être accompagné par le soleil qui s?est fait tant désiré jusque là.... premier chassé croisé des vacances ce week-end... sur les routes de nos régions, Bison Futé voit déjà tout rouge ce vendredi après midi , entre 15 et 21h... et Noir même, samedi de 6 à 19h.....dans le sens des départs... dimanche sera classé Orange dans les deux sens... Soyez prudent, ce sera le week-end le plus chargé de l?année.... Sur le bord des routes ornaises notamment, une centaine de gendarmes mobilisés sur une quinzaine de points de contrôles pour lutter contre les fous du volant ! Lutte contre l?alcool, les stupéfiants, le téléphone au volant, lutte contre les voitures « chameaux », ces véhicules surchargés ... Pour mémoire, 11 personnes sont décédées sur les routes ornaises depuis le début de cette année...

