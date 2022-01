Il n'est pas toujours facile de se projeter à 30 ans. C'est pourtant ce qu'ont fait des élus des communes de Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville et Colombelles (Calvados), lundi 30 janvier 2017, pour faire avancer les dossiers d'aménagements de la presqu'île qui doit accueillir quelques 7 000 logements d'ici 2045.

Une presqu'île qui, pour l'instant, se laisse conquérir en sa pointe. Dans un secteur déjà en partie largement défriché avec les ouvertures ces dernières années de l'Ecole des arts et médias, le Cargö, le tribunal de grande instance ou encore la bibliothèque Alexis de Tocqueville, trois terrains se trouvent actuellement au coeur de projets de plus en plus concret.

Trois terrains en cours d'aménagement

"D'eux d'entre eux occupent les côtés nord-ouest et sud-est de la bibliothèque, et le troisième longe la grande pelouse", explique Sonia de la Provôté, maire adjointe en charge de l'urbanisme. C'est dans ce dernier qu'un parking aérien de 450 places, orienté vers le nord et la Minoterie qui le jouxte, devrait sortir de terre d'ici la fin 2020. Sur la façade sud de ce lot, des appartements domineront la vaste pelouse déjà si emblématique de cette partie de la ville.

Sur le lot au nord-est, le promoteur Sedelka s'est engagé à construire 6 000 m² de surface plancher pour la construction d'un programme mixte (logements, tertiaire, activités...). Sur le terrain au sud-est, c'est la société IP2 qui doit proposer un aménagement comparable, mais deux fois plus grand. Les projets architecturaux seront présentés en mars 2017 suite aux concours d'architecture lancés par les promoteurs. Les permis de construire devraient tomber à la fin de l'année. Les chantiers devraient démarrer fin 2018. Pas moins de 250 à 300 logements sont attendus au total sur ces lots, dans un secteur de la ville qui commence à en manquer cruellement.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen

Logements neufs: construction en hausse en 2016 en France