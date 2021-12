Caen. À Caen, un forum catholique sur la sexualité

Le samedi 4 et le dimanche 5 février 2017 à Caen (Calvados), le diocèse de Bayeux et Lisieux accueille le Forum Wahou, une rencontre catholique pour parler de "la théologie du corps selon Jean-Paul II". Le forum est organisé par l'association française TOBEC (Theology of the body European center).