L'Agenda en Normandie : jeudi 26 janvier

MANCHE

Samedi et dimanche c'est le salon du mariage à Chebourg-en-Cotentin. Chaque année, et depuis 1986, le salon du Mariage de Cherbourg vous apporte, le choix, les conseils et se met au service des futurs mariés pour leur apporter le meilleur du mariage. Rendez-vous tout le weekend dans les salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-en-Cotentin, Place de la République.

Depuis janvier 2010, l'Orchestre du Cotentin vous propose de reprendre des musiques de films, créations, jazz, arrangements de rocks… Cet orchestre, composé d'amateurs et de professionnels, vous invitent à découvrir un tout nouveau répertoire en 2017. Retrouvez-le en sur scène à l'Auditorium des Pieux ce dimanche dès 15h30, c'est pour tout public, les enfants sont les bienvenus, comptez 1h30 de spectacle avec entracte.

CALVADOS

Vendredi dès 20h30 rendez-vous à la salle Robert Métairie dans la commune de le Hom pour un spectacle polyvalent. Découvrez "Les déclinaisons de la Navarre" ou quand la danse contemporaine rime avec humour... Les danseurs vous proposent leurs interprétations drôles, loufoques ou émouvantes de ce dialogue amoureux un peu simplet.

Samedi dès 20h au casino Barrière de Deauville, découvrez le second volet d' "Egéries", la revue made in Deauville ! Création alliant danse, chant et comédie. La haute couture est à nouveau mise en valeur par le talent de l'atelier de la Compagnie Megalithe et de ses "petites mains". Humour, fantaisie, frisson et sensualité, dans un tourbillon de paillettes pour vous emporter dans l'univers de cette nouvelle collection.

ORNE

Ce soir rendez-vous à la salle Marcel Robine d'Athis Val de Rouvre pour la projection du film Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine. Denis Patar est un père aimant mais débordé qui s'occupe seul de l’éducation de ses filles. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang.

Participez à la fête communale et commerciale de Serigny au Sud de Pin la Garenne ce weekend de 10h à 18h30. Sur place samedi des attractions foraines, buvettes, casse-croûte, gaufres, crêpes. Dès 20h c'est soirée dansante avec l’orchestre Eclipse accompagné d'un repas moules-frites et dimanche, vide-grenier, messe et musique Saint-Vincent-des-Prés.