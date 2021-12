Invité par l'Étincelle, l'Andalou Vicente Amigo, adoubé virtuose de la guitare flamenco par Manolo Sanlucar, donnera un concert unique à la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime), vendredi 3 février 2017.

Collaboration avec des stars mondiales

Acclamé par ses pairs et encensé par la critique, Vicente Amigo est de ceux qui vivent sa musique avec le coeur. Associé à de nombreuses stars de la musique internationale, Al di Meola, Khaled et même Sting, il se nourrit de ces influences.

Mais en solo, il se consacre à l'écriture d'un flamenco très personnel et inventif, mixant tradition et modernité. Ainsi avec des formes telles que Seguiriyas, Tientos et Soléas, il évoque ses racines mais s'amuse également à renouveler incessamment le genre.

Figure emblématique du flamenco

Aujourd'hui considéré comme le digne héritier du regretté Paco de Lucia, c'est une figure emblématique du flamenco contemporain qui se distingue par les contrastes entre son style aérien et la ferveur qui se dégage de ses compositions.

Pratique. Vendredi 3 février à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 19 à 23€. Tél. 02 35 98 45 05

