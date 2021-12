Musique. Le violon de David Grimal, entre Schubert et Haydn

David Grimal joue sa partition de violoniste et de chef d'orchestre et dirige l'Orchestre Régional de Normandie le temps d'un concert consacré à la Vienne musicale, samedi 21 janvier 2017 au Théâtre de Caen (Calvados). Découvrez des airs tels que le "Langsamer Satz" d'Anton Webern et redécouvrez les plus connues "Danses allemandes" de Schubert ou encore la "Symphonie n° 85" de Joseph Haydn. Les musiciens interpréteront par ailleurs une "fantaisie" pour orchestre et violon de la compositrice Graciane Finzi intitulée "Par delà les étoiles".

Samedi 21 janvier à 20h au Théâtre de Caen. Tarifs : de 8 à 26 €. Tél. 02 31 30 48 00

A LIRE AUSSI.

Concert du Nouvel an au Zénith de Rouen

Décès du grand chef d'orchestre français Georges Prêtre

L'ambassade américaine à Jérusalem peut saper les efforts de paix

Les fans plongent dans le noir pour voir le nouveau "Star Wars"