Dans la 6ème course à Vincennes, pour le Grand Prix de Belgique, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 9, Boléro Love

Le 3, Call Me Keeper

Le 14, Wild Honey

Le 5, Charly du Noyer

Le 15, Oasis Bi

Le 13, Akim du Cap Vert

Le 11, Lionel

Et le 12, Amiral Sacha



Hier Apollinaire a trouvé le Tiercé dans le Désordre en 3 chevaux.