Sévices entre jeunes enfants dans une école lavalloise

A Laval, 19 enfants de CP auraient été victimes d?humiliations et de sévices à caractère sexuel par des élèves de CM2 de l?école Val de Bootz... les faits se seraient déroulés il y a 3 semaines... une enquête a été ouverte... des auditions sont en cours... les petites victimes ont été entendues hier... les policiers n?ont pas encore déterminés s?il s?agit d?actes volontaires ou d?un jeu qui aurait mal tourné et dégénéré ... une cellule psychologique a été mise en place.... ce sont des parents qui avaient alerté les autorités il y a quelques jours, face à des comportements violents et tout à fait inhabituels de leurs enfants .....

