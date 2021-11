Ingérence dans l'élection: le renseignement américain accuse Moscou

"Nous estimons que seuls les plus hauts responsables russes ont pu autoriser les vols et publications de données liées à l'élection américaine", selon ce témoignage qui estime aussi que "la Russie a utilisé des techniques et méthodes informatiques pour chercher à influencer l'opinion publique en Europe et en Eurasie".

