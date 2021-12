L'Agenda en Normandie : jeudi 12 janvier

MANCHE

Qu’y a-t-il de commun entre la Corse, un chef indien réclamant des comptes à Christophe Colomb, une mère de famille de Carcassonne doublure voix de Michel Sardou, un castor inculpé pour trafic de sciure, une chasse à courre, un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative sans but et un pull jacquard ? Ils sont tous dans le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison ! Il est au théâtre de Coutances ce jeudi dès 20h30.

Samedi, le Stade Saint Lois Haltérophilie organise le 3ème tour du championnat de France des clubs de national 1, l'élite de l'haltérophilie française. Le club local reçoit Franconville et Clermont Sport, avec la participation d'athlètes qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Le match commence à 17h au gymnase Saint-Ghislain à Saint-Lô. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Dimanche, rendez-vous au théâtre du Casino Barrière de Deauville à partir de 15h pour le one man show de Roland Magdane. Alors qu’il s’était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à nouveau sur scène avec son répertoire désopilant, qui n’a pas pris une ride : “Le dentiste”, “Les organes” ou encore “La cure de thalasso”.

Dimanche, le stade Malherbe de Caen affronte l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 20ème journée du championnat de Ligue 1. La rencontre démarre à partir de 17h au stade Michel d'Ornano. La billetterie est à retrouver sur billetterie.smcaen.fr. Un match à suivre avec Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie.

ORNE

Demain, plusieurs familles de musiciens : enfants, parents, grands-parents se produisent sur scène au Pôle culturel Jean Chaudeurge Rue du collège à Flers. Rendez-vous à partir de 18h.

Ils arrivent de Buenos Aires, ne rentrent dans aucune case mais ne manqueront pas de vous surprendre. Un poyo rojo est un spectacle qui mêle les genres et les disciplines - théâtre, acrobatie, danse, percussion corporelle, arts martiaux, clown - et nous parlent de virilité, de compétition et de désir dans un univers souvent masculin et un brin macho. Découvrez leur spectacle ce jeudi dès 20h30 au Quai des Arts à Argentan.