Le parapente manque son envol : 2 personnes grièvement blessées, dont un ornais, qui effectuait son baptême de l'air

Le pilote et le passager d'un parapente, un ornais de 45 ans domicilié à St-Georges des Groseillers, grièvement blessés, dimanche après midi, après avoir manqué leur envol à Saint Omer, en Suisse Normande? L?accident est survenu lors d?un baptême de l?air? le parapente, a été rabattu par une rafale de vent, juste après son décollage sur une pente escarpée? il aura fallu, l?intervention, des sapeurs pompiers du Grimp, le groupe de reconnaissance et d?intervention en milieu périlleux pour dégager les victimes? le pilote et son passager ont été héliportés vers le CHU de Caen?

