Sécheresse : l'Orne en vigilance... l'arrosage des jardins et pelouses interdit entre 10 et 20h !

Ça coule de source... face à l?absence de précipitations depuis mars dernier, le préfet décide de placer l?Orne en vigilance sécheresse... L?arrosage des jardins, ou des pelouses est donc interdit de 10 à 20h.... Le niveau des cours d?eau correspond à celui constaté habituellement en juin et juillet... le niveau des nappes phréatiques, à celui de fin aout l?année dernière...

Les demandes d?irrigations feront l?objet d?une instruction au cas par cas.

Un comité sécheresse se tiendra début juin... mais des mesures plus restrictives pourront être prises en fonction de l?évolution de la situation...



Dans la Sarthe, le préfet prend des mesures de restrictions... et place en vigilance, 161 communes du nord Sarthe....



33 départements en France ont pris des mesures de vigilance ou de restrictions de l'usage de l'eau.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire