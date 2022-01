Pour mettre au pied du sapin : ouverture de la billetterie de la Luciole ce mardi

Yael Naïm, Louis Chedid, Marianne Faithfull, Asa, Cocoon, Zaz, les BB Brunes ou No On Is Innocent au pied du sapin !!?. Ouverture des locations ce mardi à La luciole à Alençon pour la programmation du premier semestre de l?année prochaine.... La scène des musiques actuelles propose aussi pour la première fois des chèques cadeaux .....



Programmation et billetterie en ligne sur www.laluciole.org

