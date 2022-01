Episode neigeux sur nos régions vendredi soir et samedi en journée...

Ce vendredi soir, les giboulées continuent à sillonner le département. Elles déposeront par endroits, d'ici le début de nuit, 1 à 3 cm de neige, localement 5. Dans la nuit, elles devraient devenir plus espacées mais 1 à 3 cm supplémentaires seront encore possibles, notamment du Bocage à la Plaine d'Alençon.

Les températures minimales s'abaissent entre -2 et -4 degrés, voire jusqu'à -6 ou -7 sur les sols enneigés. Avec ces températures, des plaques de glace apparaîtront sur les chaussées.

Le vent faible à modéré s'oriente lentement au sud.



Demain, samedi, une perturbation neigeuse balaie l'Orne en journée. La neige commencera à tomber en début de matinée sur le Bocage pour s'arrêter vers le milieu d'après-midi sur le Perche. Pour cet épisode, la couche au sol devrait atteindre 3 à 6 cm. Soyez prudents si vous devez circuler et renseignez vous sur les conditions de circulation.

Les températures maximales plafonnent vers 1 ou 2 degrés.

Le vent de sud est passagèrement assez fort le midi avec des rafales voisines ou légèrement supérieures à 60 km/h.

