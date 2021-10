Avranches : 9 km de bouchons

C'est LE lieu traditionnel des bouchons, l'interconnexion avec l'A84 Caen - Rennes et la RN 175 en direction de Saint-Malo et de la Bretagne. Aujourd'hui encore, les vacanciers qui ont voulu passer par Caen pour partir en Bretagne nord, soit en provenance de Paris, soit arrivant du Nord de la France et de l'Europe, se retrouvent coincés à cette intersection. Jusqu'à 9 km de bouchons ont pu être enregistrés à cet endroit.