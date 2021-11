Une perturbation pluvieuse active va arroser copieusement nos régions aujourd'hui... T° de 10 à 17°

Météo relevait ce matin... 9°7 à Mortagne, 10°5 à Alençon, 11°4 à Saint-Fraimbault, 11°8 à Argentan,



Une perturbation très active va gagner nos régions par l'ouest au cours de la matinée.....Les pluies, d'abord faibles et intermittentes, deviendront soutenues avant la mi-journée.... elles seront durables tout l'après-midi.

Le vent de sud se renforce au fil des heures pour devenir assez fort avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h cet après-midi.

Les températures maximales sont comprises entre 15 et 17 degrés.

Et il va pleuvoir encore ce soir et la nuit prochaine de facçon soutenue....

Pour l'ensemble de cet épisode pluvieux , les hauteurs d'eau recueillies seront fréquemment supérieures à 20 mm,



La tendance de notre week-end....



Quelques éclaircies demain matin, avant un après midi couvert et nuageux... dimanche des pluies reviendront , en particulier l?après midi ...

Les T° redeviennent douces.... de 14 à 21°

