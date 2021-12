Journée très ensoleillée mais frisquette.... pas plus de 16/17° au meilleur de la journée

Météo France relevait ce matin.... 5°3 à Argentan et L?Aigle.... 5°9 à Mortagne, 6°5 à Alençon, , 7°3 à Flers,



Un temps frais et localement brumeux domine ce matin, avec parfois des poches de grisaille plus denses. ....en matinée et le soleil va s?installer et briller dans un ciel clair et bleu . Des nuages venant de la Manche toucheront en fin d'après-midi le nord de nos régions ...... Le vent de nord-est reste modéré et accentue l'impression de fraîcheur. Les températures maximales ne dépasseront pas les 14 / 16 degrés.

