Entre hippocampe, poisson volant et méduses, le cortège lumineux et fantasque d'"Abysses" embarquent petits et grands dans un voyage onirique où le ciel et la mer se confondent.

La rue : un tableau vivant

La compagnie Remue Ménage, spécialisée dans le théâtre de rue, a composé cette fresque lumineuse qui superpose à la beauté des images les rythmes entraînants de trois tambours japonais et de musique électro pop. Parade onirique, "Abysses" fait de la rue un tableau vivant.

Pratique. Samedi 3 décembre à partir de 17h30, boulevard Maréchal Leclerc, Caen. Gratuit. Informations sur www.caen.fr/evenement

