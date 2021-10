L'essentiel du sport régional du week-end du 13 mars

27ème journée de Ligue 1

Déplacement de Caen, 14ème ? à l?AS Nancy Lorraine, qui est à 3 points de la zone rouge.

Coup d?envoi samedi à 19h, sur la pelouse synthétique du stade Marcel Picot.



Ligue 2:

-Derby des Pays de la Loire : après l?excellent match nul du week-end dernier à Ajaccio ? Laval reçoit Angers, ce vendredi à 20h30, à Le Basser.

-Il faudra attendre lundi pour la rencontre entre le leader de Ligue 2 : Le Mans FC ? défait le week-end dernier à Dijon ? et le Nîmes Olympique, 1er relégable.



Cfa2

Samedi 18h : déplacement d?Alençon à Mondeville : équipe de bas de tableau qui devrait logiquement permettre aux ornais de grappiller quelques points.



Basket

Pro A / samedi à 20h

Le Mans reçoit le CSP Limoges, lanterne rouge du championnat.



Nationale3

Lisieux reçoit Fougères.



Rugby

Rencontre au sommet en Fédérale 3, dimanche au Bois de la Pierre :

L?Aigle, second du championnat, reçoit le leader : Angoulême.



Pour la 3ème année consécutive, la Bayard Argentan, s?est vu confier l?organisation du championnat de Basse Normandie de Badminton; c?est la plus importante compétition de la région, et c?est samedi et dimanche, avec Normandie FM, salle Pelchat, à Argentan.



Course à pieds :

La 9ème édition des Foulées Auvraysiennes sera disputée dimanche sur une boucle de 13 km autour de La Foret Auvray : c?est entre Putanges et Athis de l?Orne.

Départs :

-à 9h15 pour les cadets, minimes, benjamins, poussins.

-à 9h50 pour les juniors/ Espoirs/ ainsi que Seniors et vétérans handicapés.

-et à 10h pour les valides.

Inscriptions sur place dès 8h30 ? particularité : une partie des inscriptions est reversée à l?association Handi-bikers ? c?est avec le soutien de Normandie FM.



Enfin : l?ornais Florian Desdoit, qui s?entraine actuellement pour traverser les Etats-Unis en courant, au profit de la recherche sur le cancer du sein, participera ce week-end : aux 10kms de Nogent sur Marne.

