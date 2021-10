Une carte Pokémon rarissime, vendue près de 55 000 dollars aux enchères

Depuis sa création en 1996, les Pokémon ont envahi la planète. D'abord sur les écrans de télévision, puis sous forme de petites peluches et autres produits dérivés. Il y a eu aussi récement le phénomène Pokemon GO sur Smartphone, mais avant il y avait le phénomène des cartes Pokemon.



Des centaines de millions de cartes sont en circulation dans le monde, dans toutes les langues, et des millers de références existent... Dont une, qui est rarisime ! Son nom : la Pikachu Illustrator.



Cette carte extrêmement rare, n'a été éditée qu'en 39 exemplaires, et n'a jamais été commercialisée. L'une de ces 39 cartes a été cédée aux enchères pour 54 970 dollars.



Considérée comme la plus emblématique des cartes Pokémon, elle a été illustrée par Atsuko Nishida. On y voit Pikachu tenant dans ses pattes des outils à dessin. Une carte créée en guise de prix d'un concours. La carte "Pikachu Illustrator" avait été offerte en janvier 1998 aux gagnants du concours d'illustration de bande dessinée CoroCoro Comic. Seules 10 de ces 39 cartes sont encore en bonne condition ce qui explique le prix de la vente.



La subasta de una carta rara de Pikachu Illustrator, de la que existen 39 copias en el mundo podría alcanzar los 50.000 dólares pic.twitter.com/yZY2RO7Vil — Black&Blue Gamestore (@BlackandBlueGS) 30 octobre 2016







Regardez dans la collection de vos enfants... il y a peut-être des perles rares dans leurs jeux de carte ! Sur le site fr.wikihow.com/ vous pouvez trouver quelques conseils pour estimer la côte de vos cartes. Quelques-unes peuvent avoir une valeur assez sympathique à la revente, si tant est que vous trouviez acquéreur...