Le 31 janvier 2015 à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), Rémy Villain, 27 ans, insulte et menace de mort sa concubine, avant de s'en prendre au véhicule de cette dernière, qu'il saccage à coups de pied.

Nu devant sa belle-fille

Il voulait en effet dissuader sa compagne de porter plainte pour comportement inadmissible envers elle et ses trois enfants qu'il maltraite régulièrement. L'aînée des trois, une adolescente de 15 ans, a en outre été témoin de l'exhibition sexuelle de son beau-père, qui entrait dans sa chambre entièrement nu et prenait plaisir à avoir des gestes provocants sous les yeux de sa belle-fille. Une expertise psychiatrique de l'adolescente établira que les déclarations de la jeune fille sont plausibles et qu'elle n'a aucune propension à l'affabulation. Apeurés, les trois enfants décident d'aller vivre chez leur grand-mère maternelle. Aux menaces et faits violents répétés sur les enfants, le prévenu répond : "Tout ça c'était sous le coup de la colère."

Les menaces continuent

L'enquête était encore en cours lorsque le 30 juin 2015, il réitère ses menaces de mort. Pour le ministère public, "le comportement déviant du prévenu est délibérément assumé". Concernant la partie civile, "le traumatisme pour les enfants est avéré". Lundi 21 novembre 2016, le tribunal le déclare coupable et le condamne à un an de prison dont six mois avec sursis pour le premier chef d'accusation, et à trois mois de prison ferme pour la réitération des menaces de mort.