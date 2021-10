Torigni-sur-Vire. Manche: début d'incendie à cause de l'orage dans une maison à Torigni

Vendredi 18 novembre 2016, la foudre s'abat à plusieurs endroits dans le centre Manche, et notamment à Torigni-sur-Vire près de Saint-Lô. Dans le garage d'un particulier, le compteur électrique est en surchauffe à cause de l'orage qui vient de s'abattre. De fortes fumées s'échappent et c'est ainsi qu'un voisin se rend compte du départ de l'incendie, avant de prévenir les pompiers. Les propriétaires sont absents.

Maîtrise rapide du feu

Quatorze soldats du feu ont pu intervenir. Ils ont rapidement maîtrisé le départ de l'incendie. La maison a été peu endommagée.

A LIRE AUSSI.

Paris: nouvelle tentative d'incendie contre un centre pour SDF

Incendie dans le garage d' Antoine Morel ancien vainqueur du Paris-Dakar à Fleury (Manche)

Le FBI relance l'affaire des emails de Clinton, une aubaine pour Trump